شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى وزير الرياضة لبحث ملف المحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، وناقش شباب التنسيقية ملف المحافظات الحدودية وعلى رأسها حلايب وشلاتين، والاهتمام بقضايا هذه المنطقة ومتطلبات شبابها.

وتضمن وفد التنسيقية كلًا من نشوى الشريف عضو مجلس نواب، علاء عصام عضو مجلس نواب، كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمى باسم التنسيقية، وأحمد رمزى عضو مجلس نواب.

كما اقترح شباب التنسيقية على وزير الشباب، تنظيم ماراثون عاجل بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بمناسبة الانتهاء من كوبرى الدائرى الأوسطى، ورفع شعارات "لا للتدخين ولا للمخدرات".

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على ترحيبه برؤية شباب التنسيقية حول تنمية حلايب وشلاتين، لافتًا إلى أنه سيشارك مع شباب التنسيقية في وضع تصور كامل لتنمية حلايب وشلاتين ومناقشة طلبات أهالى المدينتين وتشجيعهم من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمناطقهم.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة ستدرس إقامة أنشطة وفاعليات رياضية وتوعوية مكثفة مع أهالينا في حلايب وشلاتين بالتنسيق مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وتضمن اللقاء أيضًا لقاء شباب الواحات البحرية و الحديث معهم حول الفترة المقبلة و الفاعليات التي تقدمها الوزارة.