القليوبية تسجل 71 إصابة بكورونا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

سجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة اليوم بواقع 18 إصابة، تلاه في الترتيب مدينة ومركز طوخ بـ 17 حالة إصابة، فيما سجلت مدينة قها صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم على مستوى القليوبية عند 13981 حالة.

أيضًا استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1096 حالة إصابة، والعبور 197 حالة، والقناطر الخيرية 881 حالة، وبنها 4312 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1417 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1413 حالة، وشبين القناطر 985 حالة، وطوخ 1832 حالة و قليوب 984 ومدينة قها 89 وكفر شكر 802 حالة إصابة". ​