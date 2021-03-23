نشرة الحوادث.. حبس المتهم بالتحرش بـ"فتاة المترو" وقرار ضد صاحب "برج الدائري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

الجنح تقضي بالحبس 3 سنوات على المتهم بالتحرش بـ"فتاة المترو"

قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، بحبس المتهم بإتيان فعل فاضح أمام فتاة بمترو الأنفاق بغرض التحرش حبسًا لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمًا بمبلغ 20 ألف جنيه.

بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية أمن الجيزة

صدَّق اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة.

النيابة العامة تطعن على براءة المتهم بخطف "فتاة أجا"

تقدمت النيابة العامة، إلى محكمة النقض بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها "أمل عبد الحميد" كرهًا عنها، في مدينة أجا بالدقهلية.

إلغاء قرار إخلاء سبيل مالك برج الدائري المحترق

أكد محمد عبد العزيز مطر، محامي مالك برج الدائري المحترق، أن قاضى غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، قضى بقبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهم، وتأييد استمرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

الاقتصادية تقضي بتغريم قناة النهار مليون جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم قناة النهار مليون جنيه لصالح عارضة الأزياء ميرهان هشام، بحسب محاميها هيثم عباس.

تفاصيل التعدي على شاب بالزاوية الحمراء بسبب "الحمام"

شهدت منطقة الزاوية الحمراء، جريمة بشعة تعدى خلالها مجموعة من الأطفال -تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا- على شاب بسبب خلافات الجيرة بين المجني عليه ووالد أحد الأطفال.