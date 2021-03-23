بايدن يشارك في قمة للاتحاد الأوروبي لبحث العلاقات مع التكتل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أكد البيت الأبيض في واشنطن اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الانضمام إلى قمة عبر الفيديو لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يناقش بايدن، الذي دعاه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لحضور قمة يوم الخميس، خططه لإحياء العلاقات عبر الأطلسي، والتعاون مع أوروبا في مكافحة جائحة كورونا والتغير المناخي وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة.

كما سيتم طرح قضايا السياسة الخارجية المشتركة للمناقشة أيضا، مثل المخاوف بشأن الصين وروسيا.

وكتب ميشيل عبر موقع تويتر: "لقد دعوت رئيس الولايات المتحدة للانضمام إلى اجتماعنا ليشارك وجهات نظره حول تعاوننا المستقبلي. حان الوقت لإعادة بناء تحالفنا عبر الأطلسي"