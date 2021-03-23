‏النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تظهر تقدم حزب نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏أشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية إلى تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدًا، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وتجرى الانتخابات في إسرائيل بنظام التمثيل النسبي. وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أنه من غير المتوقع إعلان نتائج نهائية قبل يوم الجمعة القادم، حيث أن فرز الأصوات البريدية لكل من العسكريين والدبلوماسيين والسجناء ومرضى كورونا سيبدأ يوم غد.

ونظرا لأنه من المتوقع أن تكون بعض النتائج متقاربة، فإن هذه الأصوات يمكن أن تحدث فارقا كبيرا.