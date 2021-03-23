هل تستطيع أمريكا مساعدة المعارضة الإيرانية؟

أدوات القمع
في يونيو 2009، نزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع، للاحتجاج على انتخابات رئاسية مزورة بشكل واضح. فاجأت قوة وحجم الاحتجاجات النظام الإيراني، وتحرك الملالي بسرعة ووحشية، لقمع هذه «الثورة الخضراء».
على مدى العقد التالي في عهد الرئيس حسن روحاني، الذي كان «العقل المدبر» لقمع ثورة الطلاب في 1999، قامت طهران، بدعم من بكين، ببناء دولة بوليسية حديثة بشكل منهجي، لرصد وتفكيك أي محاولة انتفاضة.
وعندما اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في أواخر 2019، كان النظام جاهزا. فقط، هذه المرة لم تكن أدواته مجرد اعتقالات وتعذيب وإعدام، على الرغم من أنها كانت تستخدم بقوة، ولكن أيضا الاتصالات، في عمل رقابة غير مسبوق.
جدار الحماية
هذا الشهر أيضا تم الإبلاغ عن أن جمهورية الصين الشعبية تكثف جهودها، للسيطرة على الحدود الناشئة من أجل الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. من المفترض أن هذه الخطوة تعكس قلق بكين من أن هذه القدرة الجديدة ستقوض «جدار الحماية الكبير» للنظام، وتعرض للخطر قدرة لجان المقاومة الشعبية وعملائها على عزل وتفتيت المقاومة المحلية.
طرق قمع إيران محتجيها:
- تصنيف المتظاهرين على أنهم مجرمون
- إغلاق الإنترنت لمنع المعلومات من الدخول أو الخروج
- الاعتقال والتعذيب والقتل
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