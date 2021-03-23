15 قتيلا في حريق مخيم اللاجئين الروهينجا

وقال فان دير كلاو «تأكدنا الثلاثاء من مقتل 15 شخصا وإصابة 560، وما زال 400 في عداد المفقودين، كما دمر ما لا يقل عن 10 آلاف كوخ. وهذا يعني أن ما لا يقل عن 45 ألف شخص قد نزحوا ونبحث الآن عن مأوى مؤقت لاستضافتهم». وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة أنجيلا ويلز، إن الحريق تسبب في «أضرار كارثية»، وإن العيادة الصحية التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة دمرت بالكامل.
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