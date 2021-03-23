15 قتيلا في حريق مخيم اللاجئين الروهينجا

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 15 شخصا وفقدان 400 آخر بعد اندلاع حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش. وقال يوهانس فان دير كلاو ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بنجلاديش للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من دكا «ما رأيناه في هذا الحريق هو شيء لم نشهده من قبل في هذه المخيمات. إنه ضخم. إنه مدمر». وما زال سبب الحريق مجهولا. واندلع الحريق في أكبر مخيم للاجئين في العالم والذي يؤوي ما يقرب من مليون شخص من أقلية الروهينجا المسلمة بعد ما فروا عقب عملية عسكرية للجيش البورمي في عام 2017.

وقال فان دير كلاو «تأكدنا الثلاثاء من مقتل 15 شخصا وإصابة 560، وما زال 400 في عداد المفقودين، كما دمر ما لا يقل عن 10 آلاف كوخ. وهذا يعني أن ما لا يقل عن 45 ألف شخص قد نزحوا ونبحث الآن عن مأوى مؤقت لاستضافتهم». وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة أنجيلا ويلز، إن الحريق تسبب في «أضرار كارثية»، وإن العيادة الصحية التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة دمرت بالكامل.