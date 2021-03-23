الصين تصعد لهجتها بعد العقوبات الغربية

ردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 4 قادة صينيين سابقين وحاليين في «شينجيانغ»، وقامت كندا وبريطانيا بالمثل. أما الولايات المتحدة، التي تفرض أساسا عقوبات على اثنين من هؤلاء المسؤولين منذ 2020، أضافت الاثنين الآخرين للائحتها. وردت الصين عبر فرض عقوبات على 10 شخصيات أوروبية، بينهم 5 نواب في البرلمان الأوروبي، بتهمة «نشر أكاذيب» استنادا لدراسات تعتبرها الصين «منحازة». ستمنع هذه العقوبات الأوروبيين المعنيين وعائلاتهم من دخول الصين القارية وهونج كونج وماكاو.
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