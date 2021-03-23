سنغافورة وماليزيا تدينان الهجمات على مدنيي ميانمار

أعرب وزيرا خارجية ماليزيا وسنغافورة، الثلاثاء، عن «قلقهما البالغ» إزاء العنف «غير المبرر» ضد المدنيين في ميانمار، وذلك في ظل ورود تقارير بشأن وقوع مزيد من القتلى في ميانمار بعد الانقلاب العسكري الشهر الماضي. وقال وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين: «إنها كارثة إنسانية». وقد قوبلت المظاهرات واسعة النطاق ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، الذي وقع في الأول من فبراير الماضي، بعنف دموي من جانب الجنود، مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا، وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات. وتردد أن شخصين قتلا، أحدهما في «ماندالاي» والآخر في بلدة «داوي» الساحلية، بحسب ما ذكرته مصادر محلية ووسائل إعلام. ويتردد أن أكثر من 12 شخصا قتلوا في «ماندالاي» فقط منذ الأحد.



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