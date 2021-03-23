“أطباء بلا حدود”: انفجار في سوريا دمّر 80% من المخزون الطبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت منظّمة “أطباء بلا حدود” أنه في 20 آذار حصل انفجارٌ بالقرب من مستودع منظّمة الأمين الإنسانية في الباب شمال مدينة حلب في سوريا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، من بينهم اثنان من موظفي منظّمة الأمين”.

وتتعاون منظّمة أطباء بلا حدود ومنظّمة الأمين للعمل في مناطق مختلفة في محافظة حلب. وتدمّر نتيجة الإنفجار 80 في المئة من المخزون الطبي الذي تملكه منظّمة أطباء بلا حدود ومنظّمة الأمين، ما ولّد نقصًا كبيرًا في العديد من الأدوية والمعدات الطبية والإمدادات المخصّصة لمركز يعنى بعلاج فيروس كورونا.

وسيؤثر تدمير هذا المستودع بشكل مباشر على قدرة الأمين على تقديم الرعاية الطبية إلى نحو 100 ألف شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في منطقة الباب.

وتعرّضت المناطق المدنية والبنى التحتية، بما في ذلك المرافق الطبية وموظفي القطاع الطبي، بشكل روتيني للهجمات المباشرة وغير المباشرة طوال النزاع المستمر منذ 10 سنوات في سوريا. تدين منظّمة أطباء بلا حدود بشدة أعمال العنف هذه وتدعو من جديد أطراف النزاع كافة إلى ضمان حماية المدنيين والمرافق الطبية، وذلك بحسب “المركزية”.