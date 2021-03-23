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عقب سقوط صاروخ على بئر السبع… غانتس يدعو لمشاورات أمنية عاجلة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 59 دقيقة

وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط صاروخ من غزة على بئر السبع خلال وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المنطقة.

وذكر موقع “ynet” أن نتنياهو ألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها، إثر سقوط الصواريخ في منطقة مفتوحة خارج حدود المدينة، وتحدث مع غانتس الذي كان يجري مشاورات مع المسؤولين الأمنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم التعرف على صاروخ متوسط ​​المدى أثناء إطلاقه من قطاع غزة، مؤكدا أنه لم يتسبب في حدوث أضرار أو إصابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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