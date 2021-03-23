الحرب في اليمن.. 23 ألف طفل قتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

كشف تقرير صادر عن منظمة أنقذوا الأطفال، البريطانية، أن ربع ضحايا الحرب اليمنية الموثقين منذ 2018 هم من الأطفال، مبينةً أن دراسة جديدة أظهرت أن 23 ألف طفل يمني قتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير من المعلن، بسبب صعوبة توثيق حالات القتل جميعها، وهو ما جاء تزامناً مع الإعلان عن مقتل 8 أطفال يمنيين خلال الشهر الجاري، وفقاً لما كشفته منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونسيف

من جهته، أكد مدير المنظمة الحقوقية، “كزافييه جوبيرت” أن الأطفال ما زالوا يتعرضون للعديد من الانتهاكات بشكلٍ يومي، بما فيها القتل والإصابة بسبب الحرب.

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، كشفت عن إحصائية مأساوية جديدة لأطفال اليمن، مع إعلانها عن وفاة طفل يمني كل 75 ثانية، وذلك بعد مرور أكثر من 6 سنوات على اندلاع الحرب في البلاد.

يشار إلى أن السعودية طرحت الإثنين، مبادرة جديدة للسلام وإنهاء الحرب في اليمن، داعية الأطراف كافة إلى قبولها.

المبادرة أعلن عنها اليوم وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” في مؤتمر صحفي لإنهاء حرب اليمن، موضحا أن “المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأضاف “بن فرحان”: “التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي”، لافتاً إلى أنه سيُسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.