تركيا.. أردوغان يقترب من ولاية رئاسية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، “ماهر أونال”، نية الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان” إجراء تعديل حكومي خلال الفترة القريبة القادمة، مضيفاً: “عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتما عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في النظام بأكمله، وبالنظر إلى 2023، سيكون هناك تعديل جديد في الفريق وليس في الحزب فقط”.

ولم يقدم “أونال” أي تفاصيل عن شكل التعديل الحكومي، الذي ينوي “أردوغان” إجراءه، في حين تداولت وسائل إعلام تركية أن التعديل من المرجح أن يطال كلا من وزارات الخارجية والتعليم والصحة.

تزامناً، أشارت مصادر مقربة من الحزب الحاكم، إلى أن الأخير يتجه إلى إعادة انتخاب “أردوغان” رئيساً له، في خطوة تقربه من تجديد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتةً إلى أن الحزب الحاكم منذ عام 2002، يعقد مؤتمر العام في ظل ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية تمر بها البلاد.

يشار إلى أن تقارير صحافية تحدثت في وقتٍ سابق، عن احتمالية لجوء الرئيس التركي لتعديل الدستور الحالي، بما يمكنه من خوض انتخابات رئاسية جديدة عام 2023، بالإضافة إلى احتمالية إجراء الانتخابات قبل موعدها.

في غضون ذلك، أعربت المتحدثة باسم المكتب الأممي، ” ليز ثروسيل”، عن قلقها إزاء استمرار عمليات اعتقال الساسة والمعارضين والنشطاء في تركيا، وذلك عقب أيامٍ من اعتقال الشرطة التركية، النائب “عمر فاروق جرجرلي أوغلو” من مقر البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد