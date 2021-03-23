بايدن يدعو لحظر الأسلحة الهجومية بعد مجزرة كولورادو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 8:30 مساءً

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الكونغرس إلى اتخاذ قرار بشأن الأسلحة النارية، بعد عملية إطلاق نار جديدة أوقعت عشرة قتلى في متجر بكولورادو، معرباً عن تأييده لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال الرئيس الديمقراطي من البيت الأبيض: ”لست بحاجة للانتظار دقيقة أخرى، ولا ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل، ولحثّ زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك“، مؤكدا: ”علينا أيضا حظر الأسلحة الهجومية“.