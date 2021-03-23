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بايدن يدعو لحظر الأسلحة الهجومية بعد مجزرة كولورادو

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 8:30 مساءً

الرئيس الأميركي جو بايدن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الكونغرس إلى اتخاذ قرار بشأن الأسلحة النارية، بعد عملية إطلاق نار جديدة أوقعت عشرة قتلى في متجر بكولورادو، معرباً عن تأييده لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال الرئيس الديمقراطي من البيت الأبيض: ”لست بحاجة للانتظار دقيقة أخرى، ولا ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل، ولحثّ زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك“، مؤكدا: ”علينا أيضا حظر الأسلحة الهجومية“.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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