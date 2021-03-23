شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تعزيز التنسيق المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في العاصمة جيبوتي اليوم، وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.