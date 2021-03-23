الداخلية تعلن تكثيف إجراءاتها لمراقبة أسعار المواد الغذائية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تكثيف إجراءاتها لمراقبة أسعار المواد الغذائية، فيما أكدت تعاونها مع التجار لمنع صعود الأسعار والاحتكار.



وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة ستكثف من اجراءاتها وجولاتها لمراقبة اسعار المواد الغذائية، باعتبارها تدخل ضمن نطاق تخصص الوزارة".

وأضاف، أن "السلع في العراق قسمان الاول انتاجه محلي كالمواد الزراعية التي لها غطاء من الدولة والتي تدخل في الروزنامة الغذائية كالبيض والدجاج والمنتجات الغذائية، يكون فيها تدقيق على الاسعار باعتبار أن هنالك اتفاقا بين المؤسسات الداعمة".

وأشار الى أن "القسم الثاني المتعلق بالمواد الغذائية سيكون فيه تعاون مع تجار الجملة المستوردين على منع صعود الاسعار بشكل مبالغ فيه، مع منع الاحتكار لبعض المواد الغذائية".