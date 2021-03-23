14 قتيلا في حادث شرق إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول أمني محلي بمقتل 14 شخصا في حادث سير وقع جنوب شرق إيران أمس.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن قائد شرطة شمال محافظة سيستان وبلوشستان العقيد کشواد بهروزي زاده القول إن الحادث وقع في منطقة كورين على الطريق الواصل بين زاهدان وخاش ظهر أمس.

وأوضح أن الحادث وقع بعد انحراف سيارة واصطدامها بشاحنة صغيرة وسيارة أخرى على متنها رعايا أجانب دخلوا أراضي البلاد بشكل غير شرعي، دون أن يوضح جنسياتهم.