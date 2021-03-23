تعديلات وزارية قريبة في تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا أمس عن أن الرئيس رجب طيب إردوغان قد يجري تعديلا على الحكومة قريبا.

وتعليقا على تكهنات بشأن تشكيل حكومة جديدة في تركيا، قال ماهر أونال نائب رئيس الحزب في تصريح تليفزيوني إن الرئيس» سيتجه إلى ترتيب جديد في فريقه»، وأضاف «سنرى هذا في الأيام المقبلة».

وتوقعت وكالة بلومبيرج للأنباء أن يكون هذا هو أول تعديل شامل يجريه إردوغان على الإدارة التي تشكلت عام 2018، بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا بسلطات تنفيذية واسعة بموجب تعديلات دستورية، ويأتي التعديل الوزاري المتوقع في وقت تواجه فيه البلاد مجموعة من التحديات المرتبطة بالاقتصاد والسياسة الخارجية.