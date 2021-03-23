تركيا تعتقل 150 شخصا بينهم عسكريون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة الأناضول التركية أن السلطات ألقت القبض على ما لا يقل عن 150 شخصا، بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، بينهم عسكريون في الخدمة. وأضافت الأناضول «إن قوات الشرطة والدرك يبحثون عن 34 مشتبها بهم آخرين في 53 بلدة ومدينة».



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