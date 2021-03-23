شكرا لقرائتكم خبر 257 طنا من الأغذية السعودية لمأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 257 طنا و442 كجم من السلال الغذائية في مديريات جبل، مراد، الجوبة، العبدية التابعة لمحافظة مأرب، استفاد منها 7.213 فردا، في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم؛ جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

وواصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن حيث جرى خلال الأشهر الخمسة الماضية تقديم العديد من الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية وخدمات التغذية.

وقام فريق المركز بعمل حملات تطوعية توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضمنت تعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية الصحيحة، ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن الحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل، يستفيد منها النازحون والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.

وأكمل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن.