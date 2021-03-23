257 طنا من الأغذية السعودية لمأرب

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وواصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن حيث جرى خلال الأشهر الخمسة الماضية تقديم العديد من الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية وخدمات التغذية.
وقام فريق المركز بعمل حملات تطوعية توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضمنت تعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية الصحيحة، ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن الحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل، يستفيد منها النازحون والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.
وأكمل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن.
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