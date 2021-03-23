شكرا لقرائتكم خبر إدانات دولية لضرب مشفى الأتارب في حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان عدد من دول العالم الاعتداء المروع الذي وقع أمس الأول على مشفى الأتارب في حلب بسوريا.

وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في تصريح له أن هذا القتل العشوائي وسفك الدماء الوحشي يجب أن يتوقف الآن، ويجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة، وأضاف كليفرلي أن المستشفيات والمدنيين وموظفي الإغاثة ليسوا أهدافا.

وقصف النظام السوري مدينة الأتارب في ريف حلب، مما أدى لمقتل ستة أشخاص وجرح 11 آخرين بعد سقوط قذائف على مستشفى المدينة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.