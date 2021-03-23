إدانات دولية لضرب مشفى الأتارب في حلب

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وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في تصريح له أن هذا القتل العشوائي وسفك الدماء الوحشي يجب أن يتوقف الآن، ويجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة، وأضاف كليفرلي أن المستشفيات والمدنيين وموظفي الإغاثة ليسوا أهدافا.
وقصف النظام السوري مدينة الأتارب في ريف حلب، مما أدى لمقتل ستة أشخاص وجرح 11 آخرين بعد سقوط قذائف على مستشفى المدينة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
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