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إسرائيل تقمع الفلسطينيين خلال مواجهات جنوب نابلس

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- بواسطة أيمن الوشواش - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس المواطنين الفلسطينيين المعتصمين في جبل العرمة التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس، مستخدمة الأعيرة المعدنية والمغلفة بالمطاط، وبالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من المعتصمين.

ونقلت مصادر محلية عن أمين سر حركة فتح في بيتا، منور بني شمسه قوله، «إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة، واستهدفت المعتصمين على قمته، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم».

يذكر أن جبل العرمة يضم موقعا أثريا وهو محط أطماع للمستوطنين الذين يحاولون السيطرة عليه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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