إسرائيل تقمع الفلسطينيين خلال مواجهات جنوب نابلس

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ونقلت مصادر محلية عن أمين سر حركة فتح في بيتا، منور بني شمسه قوله، «إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة، واستهدفت المعتصمين على قمته، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم».
يذكر أن جبل العرمة يضم موقعا أثريا وهو محط أطماع للمستوطنين الذين يحاولون السيطرة عليه.
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