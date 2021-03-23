شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تقمع الفلسطينيين خلال مواجهات جنوب نابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس المواطنين الفلسطينيين المعتصمين في جبل العرمة التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس، مستخدمة الأعيرة المعدنية والمغلفة بالمطاط، وبالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من المعتصمين.

ونقلت مصادر محلية عن أمين سر حركة فتح في بيتا، منور بني شمسه قوله، «إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة، واستهدفت المعتصمين على قمته، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم».

يذكر أن جبل العرمة يضم موقعا أثريا وهو محط أطماع للمستوطنين الذين يحاولون السيطرة عليه.