تدمير 39 وكرا للإرهابيين شمال العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس عن تدمير 39 وكرا للإرهابيين في محافظة نينوى بشمال العراق، بضربات جوية نفذها طيران التحالف الدولي. وأفادت الخلية في بيان بأن طيران التحالف الدولي نفذ 18 ضربة جوية لأوكار الإرهابيين في جبال «قرة جوغ»، ضمن قاطع عمليات نينوى، أسفرت عن تدمير 39 وكرا للإرهابيين، مشيرة إلى أن الضربات استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة.



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