وفد حكومي ليبي يتسلم المهام في بنغازي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني إلى مدينة بنغازي أمس، برفقة وزراء الداخلية والتخطيط والمالية والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم التقني والإسكان والتعمير والزراعة. وقال مكتب رئيس الحكومة الإعلامي «إن الوفد سيستكمل إجراءات التسليم والاستلام مع الحكومة المؤقتة. وأشار إلى أن عددا من المسؤولين والشيوخ والوجهاء كانوا في استقبال الوفد، مؤكدا توجه الوفد إلى ديوان رئاسة الوزراء لإتمام إجراءات التسليم والاستلام.

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