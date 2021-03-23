شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون ينتظرون القرار النهائي لطهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما عبرت ميليشيات الحوثي الإرهابية عن رفضها الضمني للمبادرة، بات واضحا أنها تنتظر الأوامر النهائية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وفيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي دعمها لأي خطة للسلام في اليمن، ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن الوزارة القول «طهران تدعم أي خطة للسلام تقوم على إنهاء العدوان والاحتلال في اليمن»، قال الناطق باسم الميليشيات الحوثية عبدالسلام فيتة، إن «أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لما سماه حصارا منذ ست سنوات وتفصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية وترفع الحصار فهي غير جادة ولا جديد فيها».

ويرى المراقبون أن قرار ميليشيات الحوثي يتوقف على الأوامر النهائية لإيران، وقال الكاتب الصحفي اليمني صالح البيضاني إن الاتفاق مع جماعة الحوثيين لا يقود إلى أي سلام منشود أو تسوية سياسية حقيقية على أرض الواقع.

وقال في تدوينة على تويتر «نحن الذين خضنا جولات وجولات من الحوارات والاتفاقات مع الحوثيين ندرك تماما أن هذا الطريق لا يقود إلى أي سلام منشود أو تسوية حقيقية».