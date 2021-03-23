روسيا ترحب بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

رحبت روسيا، الثلاثاء، بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مطالبة الأطراف المتنازعة بدراستها بعناية.



ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إن "موسكو ترحب بهذه المقترحات، وتدعو الأطراف المتنازعة إلى دراستها بعناية".

ولفت البيان إلى أن موسكو "دعت وتدعو إلى وقف المواجهة المسلحة التي طال أمدها في الجمهورية اليمنية، بما يضمن الاستقرار والوفاق الوطني في البلاد".

والإثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وتشمل المبادرة إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة (غرب)، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان، لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعت السعودية االحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.