معمر الارياني يدين قصف مليشيا الحوثي مخيم للنازحين بمأرب

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني واستنكر باشد العبارات قصف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران المتعمد لأحد مخيمات النازحين غرب محافظة‎مأرب بالأسلحة الثقيلة، دون اكتراث بسلامة وحياة المئات من الأطفال والنساء في المخيم، بعد ساعات من وصول منسق الشؤون الإنسانية في الامم المتحدة الى المحافظة.



‏وحذر معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) من استمرار مليشيا الحوثي في القصف العشوائي للاحياء السكنية ومخيمات النزوح في مأرب والذي يشكل تهديد لسلامة (2،707،544) مدني منهم 2،231،000 نازح غالبيتهم من النساء والاطفال،في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الاعيان المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج لمخيمات النازحين والحيلولة دون ذهاب الأوضاع نحو مراحل جديدة من النزوح.

وناشد الارياني المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل وتقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وتخفيف معاناتهم الانسانية.