تقرير يكشف عن قمع أردوغان ونظامه

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

اعتقلت السلطات في تركيا سيدة مع رضيعتها البالغة 19 شهرا، لتنضمان إلى آلاف المحتجزات خلف القضبان بتهم سياسية.



وبتهمة الانتماء لحركة الخدمة، دخلت الرضيعة نورافشان السجن رفقة والدتها رقية جولار لتنضمان إلى رب الأسرة في المصير ذاته.

رقية جولار، التي يقبع زوجها في السجن منذ عامين اعتقلت أمس بعد أن صادقت عليه المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقها.

ورقية جولار، التي وُضعت في زنزانة الحجر الصحي بسجن النساء المغلق في ديار بكر مع ابنتها البالغة من العمر 19 شهرًا، لديها طفلان يبلغان من العمر 12 و13 عامًا.

وكان قد تم إطلاق سراح رقية جولار، تحت المراقبة، حيث كانت تذهب إلى مركز الشرطة مرة في الأسبوع لتوقع.

ولكن صادقت المحكمة العليا على العقوبة التي صدرت بحق رقية جولار، التي حُكم عليها بالسجن 6 سنوات و3 أشهر في نطاق تحقيقات حركة الخدمة التي تتهمها الحكومة التركية بتدبير انقلاب عام 2016.

يذكر أن الزوج ارهان جولار، هو الآخر تم اعتقاله في نطاق تحقيقات حركة الخدمة.

إرهان جولار حُكم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر بتهمة الانتماء لحركة الخدمة استنادا إلى فتحه حسابًا مصرفيا في بنك آسيا واستخدام تطبيق Bylock للتراسل الفوري، الذي يتقول السلطات إن أعضاء حكة الخدمة كانوا يستخدمونه للتواصل بينهم.

وتقول تقارير إن هناك 11 ألف سيدة و864 رضيعا داخل السجون في تركيا بسبب تهم سياسية