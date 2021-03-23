الارشيف / اخبار العالم

روسيا ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:38 مساءً, 23 مارس 2021 م

المناطق - واس

رحبت وزارة الخارجية الروسية بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة في اليمن، مطالبة الأطراف المتنازعة بدراستها بعناية.
وقالت الخارجية في بيان: “موسكو ترحب بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتنازعة إلى دراستها بعناية”، موضحة أن موسكو “دعت وتدعو إلى وقف المواجهة المسلحة التي طال أمدها في الجمهورية اليمنية بما يضمن الاستقرار والوفاق الوطني في البلاد”​​​.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا