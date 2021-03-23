شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى توفير لقاحات كورونا بأسعار مناسبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قرارا يدعو إلى توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بشكل عادل وميسور وبأسعار مناسبة.

وأكد النص الذي ساندته أكثر من 130 دولة، وتم إقراره بالإجماع في المجلس في جنيف، على حق الدول في استغلال المرونة في قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية بشأن الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19. وأوضحت بريطانيا أن أي إجراءات يتم اتخاذها يجب أن تتوافق مع القانون الدولي لكنها انضمت إلى الإجماع. ولم تشارك الولايات المتحدة التي تتمتع بوضع المراقب في رعاية القرار.