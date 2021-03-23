شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد استمرار إلتزام واشنطن تجاه حلف الناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في بروكسل بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو ودوره الأساسي لكونه الأداة الأولى التي لا غنى عنها لضمان السلام والحرية عبر المحيط الأطلسي.

كما تمت مناقشة أهمية استمرار التشاور بشأن أفغانستان، والحد من التسلح ومسائل الأمن الإقليمي، إلى جانب مناقشة تقرير الناتو لعام 2030، الذي يوفر أساسًا متينًا لتكيّف الناتو مع الحقائق الإستراتيجية الجديدة، بما في ذلك تغير المناخ.