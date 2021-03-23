قبل إغلاق الصناديق.. 50% شاركوا بانتخابات إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إنه قبل 4 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست ال 24 بلغت نسبة التصويت 51.5%.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إنه حتى الساعة 6 مساءا (بتوقيت إسرائيل) أدلى 3.3 مليون إسرائيلي بأصواتهم بالانتخابات.

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل 51.5% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 6.5 مليون.

وقال نواب عرب إن نسبة التصويت في أوساط المواطنين العرب كانت منخفضة مقارنة مع نسبة التصويت العامة في إسرائيل.

ووجهت الأحزاب الإسرائيلية دعوات للإسرائيليين لللمسارعة بالإدلاء بأصواتهم قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

وقالت القائمة العربية المشتركة، في رسائل نصية أرسلتها للناخبين، إن "كل مقعد إضافي للمشتركة سيمنع نتنياهو من تشكيل حكومة".

وحذر حزب "هناك مستقبل" المعارض برئاسة يائير لابيد من أن "عدم مشاركة لمواطنون بالانتخابات تعني أن لنتنياهو فرصة بتشكيل الحكومة المقبلة".

وبالمقابل فقد برز نشاط واضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوساط المواطنين الإسرائيليين لتشجيعهم على التصويت لحزبه "الليكود".

وإضافة الى رسائله المتواصلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي فإن نتنياهو نزل الى الشارع حيث التجمعات السكانية وشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وكان نتنياهو أشار في وقت سابق الى انه بحاجة الى صوتين إضافيين في الكنيست الإسرائيلي من أجل التمكن من تشكيل حكومة.





واستخدم نتنياهو مكبرات الصوت من أجل تشجيع الناخبين على التوجه الى صناديق الاقتراع.

وكذلك فإن زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد استخدم مكبرات الصوت في الشوارع لتشجيع المواطنين على التوجه الى صناديق الاقتراع.





أما وزير الدفاع الإسرائيلي وزئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس فقد توجه الى مراكز التسوق لاقناع المواطنين بالتوجه الى صناديق الاقتراع.





ونشط زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت في أوساط المواطنين للاقناعهم بالادلاء بأصواتهم.





وشجع النواب العرب المواطنين على الإدلاء بأصواتهم من أجل رفع مقاعد القائمة العربية المشتركة الى 10 بعد أن أشارت استطلاعات الرأي العام الى انها ستبلغ 8-9 مقاعد.





وفتحت صناديق الاقتراع في أرجاء إسرائيل في السابعة صباحا، على أن تغلق في تمام العاشرة من مساء اليوم.

ويبلغ أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات 6.5 مليون ناخبا يدلون بأصواتهم في 13685 صندوق اقتراع موزعة على مستوى البلاد.

وتم تخصيص 750 مركزا لتصويت المصابين بفيروس كورونا حيث سيمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون مغادرة سياراتهم.

وتتنافس 39 قائمة إسرائيلية على مقاعد الكنيست الإسرائيلي ال 24.

ولكن أغلب الاستطلاعات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة أشارت الى أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحصد أكبر عدد من المقاعد يليه حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض برئاسة يائير لابيد الذي يسعى لاستبدال نتنياهو في رئاسة الحكومة.

وبنيامين نتنياهو، 71 عاماً، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حكم لأطول فترة، حيث تولى منصبه من عام 1996 إلى عام 1999، ومن ثم من عام 2009 حتى الآن.

ويتعين على الأحزاب التي تأمل الوصول الى مقاعد الكنيست أن تتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% من إجمالي أصوات الناخبين وهو ما لا يقل عن 150 ألف صوت.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع، سيتم على الفور الإعلان عن نتائج عينات انتخابية على القنوات التلفزيونية.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية بعد عدة أيام.