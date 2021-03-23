7 قتلى بهجوم مسلح في جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 7 مدنيين بنيران مسلحين استهدفوا قاربا نهريا قرب مدينة ملكال عاصمة أعالي النيل شمال شرقي دولة جنوب السودان.

وفي تصريحات إعلامية، قال بوضوك إيانق، حاكم ولاية أعالي النيل، الثلاثاء، إن الحادث وقع بعد أن غادر القارب النهري بلدة اولانق، حيث قام مسلحون مجهولون بإطلاق النيران عليه.

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن مقتل 7 مدنيين، بينهم أطفال ومسنون.

ولفت إيانق إلى أن القارب النهري وصل مدينة ملكال "لكننا لم نستطع تحديد الجهات المتورطة في الهجوم"، مشددا على أن حل مثل هذه القضايا يتم عبر "الإدارات الأهلية".





وفي 2020، وقع هجوم مشابه أسفر عن مقتل 3 مدنيين عقب مواجهات بين قوات الحكومة والمعارضة أدت لتدمير قارب نهري تجاري كان يقل مجموعة من المدنيين في طريقهم لمدينة ملكال عاصمة الولاية.

ولاتزال عدة أجزاء من ولاية أعالي النيل تشهد توترات مسلحة بين مجموعات مسلحة محسوبة على الحكومة والمعارضة، كان آخرها الهجوم الذي شهدته قاعدة "كتبيك" العسكرية.

وتأتي التوترات بعد أقل من أسبوع على إعلان حكومة جديدة بولاية أعالي النيل تضم ممثلين من جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، في وقت لم تتمكن فيه أطراف العملية السلمية بالبلاد من تخريج القوات المشتركة المنصوص عليها في اتفاق الترتيبات الأمنية بسبب غياب التمويل.