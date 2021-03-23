منفذ هجوم كولورادو الأمريكية.. شقيقه يكشف حقيقته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بمتجر بقالة في ولاية كولورادو، ويدعى أحمد العيسى.

ويبلغ أحمد العليوي العيسى من العمر 21 عامًا وله تاريخ من العنف، وقال شقيقه إنه "مضطرب للغاية"، بحسب موقع "ديلي بيست" الأمريكي.

ووجهت للعيسى، وهو من مدينة أرفادا، 10 تهم بالقتل من الدرجة الأولى بسبب إطلاق النار الجماعي، ونقل إلى الحجز بعد إصابته بطلق ناري أثناء القبض عليه.

وقال علي العيسى، شقيق المشتبه فيه، إن شقيقه كان "معاد جدًا للمجتمع"، ومصاب بالارتياب، مشيرًا إلى أنه بالمدرسة الثانوية كان يتحدث عن "مطاردته، وشخص ما وراءه، وشخص ما يبحث عنه."

وأضاف: "عندما كان يتناول الغداء مع أختي بأحد المطاعم، قال: الناس في مرأب السيارات، إنهم يبحثون عني. خرجت ولم يكن هناك أحد. لم ندري ما الذي كان يدور برأسه". وأقر علي بأنه يعتقد أن شقيقه "مريض عقليًا".

وقالت الشرطة إنه عندما نقل أحمد إلى الحجز، ظهر الإثنين، كان مصابًا في ساقه، وظهر في مقطع فيديو أثناء اقتياده إلى خارج المتجر، بدون قميص أو حذاء، وكانت الدماء تغطي ساقه، لكن الآن حالته مستقرة، ومن المتوقع نقله إلى سجن مقاطعة بولدر.

وقال علي: "علمت أنه (أحمد) مشتبه فيه بعد العودة من العمل"، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع أشقائه ظهر الإثنين.

وخلال حساب "فيسبوك"، محذوف الآن، وصف العيسى نفسه بأنه طالب متهم بـ"هندسة الكمبيوتر/علوم الكمبيوتر.. والكيك بوكسينج".

وكانت هناك العديد من المنشورات التي تتحدث عن الفنون القتالية، وفي أحيان أخرى كان يكتب منشورات عن الإسلام، سواء عن الصلاة أو العطلات.

وقال كونراد، زميل المشتبه فيه بفريق المصارعة، طلب عدم ذكر اسمه الأخير، لـ"ديلي بيست"، إنه تفاجأ للغاية من المزاعم، لكنه قال إن العيسى كان لديه طبع حاد.

وأضاف: "يمكنني أن أخبركم بأمر واحد وهو أنه لم يتقبل الخسارة جيدًا. أتذكر ذلك في المصارعة.كان يلقي غطاء رأسه، ولا يتحدث مع المدربين عندما يخسر."

وخلال أحد منشورات "فيسبوك"، بدا وكأن المشتبه فيه يعبر عن مخاوفه من أن شخصًا ما كان يستهدف هاتفه لأسباب تتعلق بالإسلاموفوبيا.

ولم تتحدث عن السلطات عن الدافع وراء ارتكاب الحادث، موضحين أن التحقيق لازال في مراحله الأولى.

ومن جانبه، قال مايكل شنايدر، عميل خاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي: "يمكنني أن أخبركم أن المجتمع آمن، وسنواصل مشاركة التحديثات بينما نجري تحقيقنا ونستخلص الاستنتاجات جراء هذا التحقيق."