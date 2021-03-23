"جنوب السودان" تستبعد إجراء الانتخابات بنهاية 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبعدت رئاسة دولة جنوب السودان، إجراء الانتخابات بنهاية 2022، بسبب الحاجة لتعويض الوقت الضائع حتى يتسنى للأطراف تنفيذ اتفاق السلام.

واعتبرت الرئاسة أن الدعوة لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام المقبل "غير مبررة"، نظرا لوجود العديد من الصعاب التي تعترض تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وفصائل معارضة في سبتمبر/ أيلول 2018.

وقال نيال دينق نيال، وزير شؤون رئاسة الجمهورية بدولة جنوب السودان، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه الثلاثاء، إن "الدعوات التي تطالب بإقامة الانتخابات في العام 2022 غير مبررة، خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن البداية الفعلية للفترة الانتقالية جاء متأخرا عن الموعد المحدد، وعليه، فإن هناك حاجة لتعويض الوقت الضائع حتى يتسنى للأطراف تنفيذ بقية البنود العالقة قبيل الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات".

وقال أتينج ويك اتينج، السكرتير الصحفي لسلفاكير، إن الأطراف الموقعة على اتفاق السلام اتفقت على تمديد الفترة الانتقالية حتى العام 2023، وهو ما نفاه لام اكول اجاوين، زعيم تنظيم الحركة الوطنية الديمقراطية المعارض.

وشدد على أن أي محاولة لتمديد الفترة الانتقالية لن تحدث، مؤكدا أنه فقط الزمن الذي حددته الاتفاقية هو الذي ستعمل خلاله الأطراف لتنفيذ الاتفاق.

والأسبوع الماضي، طالب الناشط والأكاديمي بدولة جنوب السودان، بيتر بيار إجاك، في شهادة له أمام الكونجرس الأمريكي، بالضغط على الرئيس سلفاكير ميارديت لإجراء الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية المتوقعة في العام 2022.



والعام الماضي، قامت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بتمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر إضافية، استجابة لطلب زعيم المعارضة ريك مشار، بزيادة عمر الفترة الانتقالية لتنفيذ البنود الخاصة باتفاق الترتيبات الأمنية.



ونتيجة لفشل الأطراف في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الستة الإضافية، قامت مرة أخرى بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمائة يوم أخرى انتهت في فبراير/شباط 2020، بتعيين مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية، إيذانا ببداية عمر الفترة الانتقالية التي يتوقع أن تنتهي في فبراير 2022.

وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية، لم تتمكن الحكومة والمعارضة من استكمال تشكيل هياكل الحكم، كما تم تأجيل تخريج القوات المشتركة لأكثر من مرة، بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.



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