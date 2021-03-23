السعودية تواجه ارتفاعا تدريجيا مستمرا للإصابات النشطة والحرجة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض، وسط ارتفاع مستمر للحالات النشطة والحرجة.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 410 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 385834 إصابة.

واستقر مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية عند مستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة، وبلغ هذا العدد 381 في 18 مارس، و391 في 19 مارس، و382 في 20 مارس، و367 في 21 مارس، و404 في 22 مارس.

ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا تدريجيا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 4012 الاثنين إلى 4051 الثلاثاء، بينما يبلغ عدد الإصابات الحرجة 617 حالة بعد أن كان أمس على مستوى 595.

وأفادت وزارة الصحة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 6 حالات يوم 18 مارس و5 في 19 مارس و6 في 20 مارس و7 في 21 مارس و4 في 22 مارس، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6618 متوفيا.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 375165 شخصا، بعد تسجيل 366 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.