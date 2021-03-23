شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشأن الحدود وسد النهضة.. السودان يقبل وساطة الإمارات لحل الخلاف مع إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن السودان اليوم الثلاثاء، تأييده لوساطة إماراتية لحل الخلاف مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة.



ونقلت وكالة ”رويترز“ عن حمزة بلول، وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة، قوله إن ”مجلس الوزراء السوداني أيد اقتراحا بوساطة الإمارات في نزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وبشأن سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق“.

وتصاعدت حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا في الأشهر الأخيرة في حين وصلت المحادثات حول تشغيل سد النهضة إلى طريق مسدود.