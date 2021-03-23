السلطات الصحية بليبيا تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 901 حالة و51 وفاة وشفاء 1059 شخصا خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 398 إصابة و840 حالة شفاء، و29 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 153 ألفًا و411 شخصا، بينهم 10 آلاف و427 حالة نشطة، وتوفي 2564 شخصاً.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وتعهد وزير الصحة الليبي علي الزناتي بتوفير بلاده اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن بلاده ستتجه إلى أكثر من طريقة لتوفير اللقاح وبأكثر من وسيلة، حتى لو اضطرت إلى الشراء المباشر من الشركات المتميزة في إنتاج اللقاح.