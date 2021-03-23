شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": ملتزمون بضوابط ومعايير المهنة بالمحتوى الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنه تم التنبيه على القائمين بالقطاعات البرامجية بالهيئة، بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية فى المحتوى والشكل الإعلامى الرياضى المقدم للجماهير، وأيضًا المعايير الموضوعية لضيوف تلك البرامج.

وشددت الهيئة الوطنية للإعلام على أن هناك مراجعة مستمرة لتلك البرامج للتأكد من القيام بدورها الإعلامى فى إطار المهنية.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص الوطنية للإعلام على احترام قواعد وضوابط المحتوى والشكل الإعلامى المقدم على الشاشة أمام الجماهير، ودورها التربوى والتوعوى فى سبيل إعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية.