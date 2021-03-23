شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "نقل البرلمان": الطريق الساحلى يساهم فى سيولة المرور ونقل البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى من لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، اليوم، الطريق الساحلي الدولي دمياط - كفر الشيخ، للوقوف على حجم الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الطريق وتوسعته، وتدقيق مسار الطريق، وتصميم القطاع العرضي له، بالإضافة لتصميم القطاع الطولي أيضا، وتحديد الأعمال الصناعية والتقاطعات الرئيسية.

ومن جانبه، قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلمانى، إن مشروع وصلة 54 لربط الإسكندرية بالطريق الساحلي يساهم فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلي الدولي، يخفف من الزحام والضغط المروري، كما يقضى على يقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب محافظة الإسكندرية.

وأكد عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن منظومة الطرق تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات السبعة الأخيرة، وهناك إنجاز على أرض الواقع، حيث يتم تنفيذ حزمة من المشروعات تهدف للقضاء على ظاهرة التكدس المرورى، والزحام، وتقليل نسبة الحوادث من خلال توفير طرق ممهدة وصالحة للسير، بالإضافة لربط محافظات الجمهورية بعضها ببعض، وهذا بدوره يساهم فى زيادة فرص الاستثمار على مستوى الجمهورية، ويعزز الدخل القومي ، بالإضافة لتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة لخفض نسبة البطالة على مستوى الجمهورية، ومواجهة الهجرة الداخلية.

وفى سياق متصل، قال النائب خالد عبد المولى، عضو لجنة النقل، إن المشروعات التى تتم فى منظومة الطرق الهدف منها رفع كفاءة وتحسين الطرق، مشددا على ضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الأصول بالموانئ المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال وضع تصورات حول كيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لزيادة الدخل، بالإضافة لتدريب الأيدي العاملة رفع الكفاءة الانتاجية وفى نفس الوقت لمواكبة التطورات العالمية فى حركة الملاحة.

يشارك فى الزيارة كل من، النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والنائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولي، والنائب حازم عويان، والنائب محمد الكيال، والنائب نادر الخبيري، والنائب حسام عاشور ، النائب احمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.