كتم أنفاسها.. المؤبد لنقاش بتهمة قتل زوجته في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقد بعابدين، اليوم الثلاثاء، نقاشًا بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته داخل شقتهما بالسلام.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 7112 جنايات السلام بأن المتهم "مصطفى. س" 36 سنة قتل عمداً المجني عليها زوجته "مروة. م" بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم غافلها وجثم فوقها وأطبق بيده على عنقها وكتم أنفاسها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصداً إزهاق روحها.