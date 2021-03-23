معرض "روزنامة".. نافذة من الفنون البصرية تطل على العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

من بين 500 متقدم، اُختير 34 عملا في الفنون البصرية، لتمثيل الدورة الثامنة من معرض روزنامة، والذي يقام في القاهرة من ١١ مارس إلى ٨ أبريل ٢٠٢١، في مساحات مركزي مدرار للفن المعاصر والصورة المعاصرة.

معرض روزنامة

روزنامة، هي مسابقة ومعرض للفن البصري المعاصر، تقام منذ العام 2009، وتشجع على كسر الحواجز التقليدية والأكاديمية في ممارسات الفنون القائمة والتجريبية على حدٍ سواء، ويشمل هذا نطاق واسع من الفنون البصرية، تقليدية كانت أو طليعية، ويتضمن هذا النطاق التصوير الفوتوغرافي، الصور المتحركة، الرسم، والفنون الرقمية، الخزف، النحت، التجهيزات الفنية والأعمال متعددة الوسائط المنتجة من قِبَل فنانين مصريين تحت سن الـ35، كما تقول الإيطالية فيكتوريا كورناكيا مديرة المشروع لـ"الخليج 365".

تقدم للمشاركة في المعرض 500 شخص، وتم اختيار 34 عملا فقط للمشاركة في المعرض، حيث تعرض أعمالهم أمام الوافدين إلى المعرض، فيما يتم تقييم الأعمال من لجنة تحكيم مكونة من 3 أشخاص متخصصين في الفنون البصرية، ليتم اختيار أفضل الأعمال بنهاية المعرض مع مراعاة التنوع في الاختيار بين جميع الفنون، كما تحكي كورناكيا.

10 جوائز رصدها المعرض للفائزين من الفنانين في المسابقة، وسيتم الإعلان عنها يوم 25 مارس الجاري، حيث يتم منح الفائزين جوائز متنوعة مثل الإقامات الفنية، ومنها إقامات تصل لـ3 أشهر في فرنسا، لإتاحة فرص التنقل الدولي للفنانين، وتيسير التعاونات الفنية التي تشجع على تبادل ودمج الثقافات، والعمل على مشروع فني هناك رفقة فنانين عالميين محترفين، وجوائز مادية لدعم مشاريع مستقبلية، وكورسات لغات أجنبية مقدمة من معاهد أوروبية في مصر، كما تضيف كورناكيا.

وتلفت كورناكيا إلى أن الهدف من "روزنامة" هو دعم وتشجيع الفنانين الشباب، وتمكينهم تقنيا وعرض أعمالهم في ساحة الصناعة الإبداعية.