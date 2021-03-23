بدء أعمال تطوير مستشفى المعلمين بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن صالح الدمرداش، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل في تطوير مستشفى المعلمين بمدينة الخارجة.

أكد صالح، في بيان صحفي، أنه جاري العمل حاليًا في مستشفى المعلمين المقام بحي الزهور في مدينة الخارجة، بخطوات سريعة ليدخل المستشفى حيز التشغيل في أسرع وقت.

أوضح صالح أيضًا أن النقابة تعمل الآن على تنظيف ورفع المخلفات والقمامة المحيطة بسور المستشفى، وتمهيد الطريق الرئيسي المؤدي له، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة.

كما أشار إلى دور المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة في اهتمامه بتوصيل المرافق والكهرباء، مؤكدًا أن المستشفى سيقدم خدمة طبية متميزة ستعود بالنفع على معلمي المحافظة وأبنائهم.