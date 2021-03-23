المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدان بحيازة مخدرات في رأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم ، بالقضية رقم 1118 جنايات، قسم رأس سدر، والمقيدة برقم 462 لسنة 2020 كلي جنوب سيناء، بمعاقبة عامل بأحد الفنادق السياحية في مدينة رأس سدر، بالحبس المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة.

أصدرت الحكم اللجنة المشكلة علنيًا برئاسة المستشار سعيد شعبان محمد أبودنيا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار إيهاب محمد عصمت، وخالد رضا وكيل النيابة، و عبد الرحمن عبد العزيز سكرتير المحكمة.

تعود أحداث الواقعة عندما أكدت معلومات سرية أن المتهم ويدعى (م. ع . ع. م)، يقوم بترويج مخدر الحشيش، وأصدر معاون مباحث قسم شرطة رأس سدر إذن بضبط وتفتيش مسكن المتهم، وعلى الفور جرى ضبطه خلال خروجه من مسكنه بالقرية السياحية التي يعمل بها حاملاً حقيبة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 4 قطع لجوهر مخدر الحشيش بالجاكت الذي يرتديه، و10 قطع داخل الحقيبة التي يحملها.