"ليس اليوم".. رد ساخر من نائبة بايدن بشأن زيارة حدود المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضحكت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لدى سؤالها عما إن كانت تخطط لزيارة الحدود مع المكسيك.

وأثارت إجابة هاريس ردود فعل غاضبة، فقد بدت وكأنها تضحك من السؤال الذي طرحه أحد المراسلين أمس الإثنين، في وقت تشهد فيه الحدود المكسيكية- الأمريكية أزمة إنسانية وأمنية مع عبور عشرات الآلاف من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت هاريس التي مثلت كاليفورنيا المتاخمة للحدود بمجلس الشيوخ، على السؤال بالقول: "ليس اليوم"، ثم ضحكت وتابعت: "فعلت من قبل، ومتأكدة أنني سأفعل ذلك مجددًا".





وجاء رد هاريس - الذي ظهر بمقطع فيديو جرى تداوله عبر الشبكات الاجتماعية – خلال زيارة إلى مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا، للترويج لتمرير حزمة المساعدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بقيمة 1.9 تريليون دولار.

أما بالنسبة للرئيس جو بايدن، فقال إنه ملتزم للغاية بزيارة الحدود "في مرحلة ما"، وذلك عند سؤاله عن الأمر الأحد، عقب تصريحه في وقت سابق بأنه لا يخطط للقيام بجولة هناك.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات حادة بسبب تعاملها مع الأزمة على الحدود المكسيكية الأمريكية، التي شهدت تدفق المهاجرين – بينهم الآلاف من الأطفال بدون آبائهم – على الحدود بأعداد غير مسبوقة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد وبدء تغيير سياسات الهجرة مقارنة بولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.