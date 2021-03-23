السعودية تدعو لبنان لتشكيل حكومة تلبي تطلعات شعبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت السعودية، الثلاثاء، لبنان، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تلبية تطلعات الشعب.

جاء ذلك خلال زيارة للسفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، إلى مقر الرئاسة اللبنانية بعد دعوة تلقاها الأسبوع الماضي، من الرئيس ميشال عون، هي الأولى منذ عامين.

وشدد البخاري، على "أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا والشروع بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان".

وقال، عقب زيارته للرئيس عون، إن "السعودية لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد في وجه الأزمات".

ولفت إلى أن "الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات سياستها الخارجية، التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وأعاد البخاري التأكيد على مضامين قرارات مجلس الأمن 1701 و1559 (التي تنص على نزع سلاح المليشيات)، والقرارات العربية من أجل الحفاظ على استقرار لبنان.

وشدد البخاري على أن "اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية، هو المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان".

وأطلع البخاري عون على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن ورحب بها الرئيس.

وشهد لبنان اشتباك كلامي سياسي بين رئيس البلاد ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، حيث فشلت اللقاءات بينهما إلى التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة.