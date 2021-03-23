10 اتهامات تحاصر منفذ إطلاق النار بكولورادو الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت سلطات الادعاء الأمريكية، الثلاثاء، إن المشتبه به في واقعة إطلاق النار بولاية كولورادو يُدعى أحمد العليوي العيسى ويبلغ 21 عامًا.

من جانبها أعلنت الشرطة الأمريكية، توجيه 10 اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى للمشتبه به في واقعة إطلاق النار.



وفجر اليوم الثلاثاء، أطلقت شرطة مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، عملية أمنية واسعة إثر إطلاق نار وقع في سوبرماركت ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وقال رئيس البلدية سام ويفر في تغريدة على "تويتر"، إنه "لا يمكن للكلمات أن تصف المأساة التي وقعت بعد ظهر اليوم"، مضيفاً أنّ "مجتمعنا سيبكي قريباً خسائرنا، وسنبدأ بالتعافي".



من جانبه، قال كيري ياماغوتشي، قائد شرطة مدينة بولدر الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ من بين القتلى عنصرا في شرطة المدينة.