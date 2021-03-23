لتنفيذ خارطة الطريق.. الأمم المتحدة تدعو "الحوار الليبي" للاجتماع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت البعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، أعضاء لجنة الحوار السياسي إلى اجتماعات، عبر الاتصال المرئي، الجمعة المقبل.

وأكدت البعثة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن "الاجتماع، سيركز على آخر التطورات السياسية في البلاد وسبل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق".



كما سيقوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش بإطلاع أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن.

وفي السياق ذاته، لا يزال المبعوث الأممي منذ وصوله إلى طرابلس، الإثنين، بعقد لقاءات مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق.

وبحسب بيان للبعثة فإن كوبيش يسعى لحشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021

وأمس الإثنين، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأعضاء المجلس الرئاسي التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

كما أكد رئيس المحلس الرسائي على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية..

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمخض ملتقى الحوار الليبي عن تشكيل لجنتين؛ استشارية -معنية بآلية اختيار السلطة-، وقانونية -حول القاعدة الدستورية للانتخابات-، تضم كلا منها 18 من أعضاء الملتقى، عقدت أول اجتماعاتهما في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.

وسمت لجنة الحوار السياسي في 5 فبراير/شباط الماضي، السلطة الجديدة (رئيسي وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة) لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



ولجنة الحوار السياسي مكونة من 74 شخصية ليبية اختارتهم الأمم المتحدة لرسم خارطة طريق لإنهاء حالة الانقسام والاحتراب في البلاد وتمكنت في 5 فبراير/شباط الماضي، من انتخاب السلطة الجديدة (رئيسي وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة) التي حازت على ثقة مجلس النواب، لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

