شكرا لقرائتكم خبر عن بخاري بعد لقاء عون: المملكة ملتزمة بسيادة واستقلال لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جدد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، التأكيد على تضامن السعودية ووقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد في وجه الأزمات. وقال عقب استقبال الرئيس ميشال عون له اليوم (الثلاثاء)، إن الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وأضاف: بناءً على دعوةٍ كريمةٍ من رئيس الجمهورية اللبنانية شرفت بزيارة قصر بعبدا لاستعراض ومناقشة أبرز المستجدات الراهنة.

وأفاد السفير بخاري بأنه أكد التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع اليه الشعب اللبناني، وشدد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا للشروع بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

ولفت الى أهمية مضامينِ قراراتِ مجلس الأمن 1701 و1680 و1559 والقراراتِ العربية والدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على استقرارِ لبنان واحترام سيادتهِ ووحدته. وشدد على أن اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان.