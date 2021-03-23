شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تطالب بتجديد وتطوير طريق بورسعيد دمياط لتسهيل الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى من لجنة النقل بمجلس النواب، طريق بورسعيد دمياط، لمتابعة حالة الطريق، وذلك تلبية لمطالب أعضاء مجلس النواب بمحافظة دمياط، للوفد البرلمانى الذى يزور دمياط، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، مطالبين سرعة تطوير وتحديث الطريق لتحسين مستوى الخدمة وتقليل نسبة الحوادث، وسهولة الحركة.

ومن جانبه، قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن منظومة الطرق تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وتم ترجمة ذلك فى عدد كبير من المشروعات القومية فى منظومة الطرق التى كان لها أثر كبير فى زيادة الاستمارات الداخلية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالب النائب حسام عاشور، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، سرعة إحلال وتجديد الطريق من محافظة دمياط لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الطريق حيوى وعليه ضغط كبير فى الوقت الذى يفتقد للخدمات، وفى حاجة ماسة لتركيب أعمدة إنارة بطول الطريق وبحث إمكانية توسعة الطريق وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو اللجنة، إن الملف شهد إنجاز كبير، ويجب سرعة الانتهاء من كافة الطرق الداخلية والطرق بين المحافظات لزيادة الاستثمارات المحلية.

يشارك فى الزيارة كل من النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولى، النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال، النائب نادر الخبيرى، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب مصطفى محمود مصطفى.